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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقطت من الطابق الرابع.. الكشف عن لغز جثة طالبة الجيزة الطائرة

جثة فتاة - أرشيفية
جثة فتاة - أرشيفية

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان طالبة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع في أحد العقارات في المنيرة، حيث تبين أنها اختل توازنها أثناء نشر الغسيل في شقتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بسقوط فتاة من الطابق الرابع جثة هامدة بأحد العقارات في منطقة المنيرة الغربية، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطالبة بالغة من العمر 18 عاما وكانت تنشر غسيل في شرفة منزلها في الطابق الرابع واختل توازنها مما نتج عنه سقوطها في الشارع جثة هامدة.

وبسؤال أسرتها أقروا أن الوفاة طبيعية نتيجة السقوط من أعلى ولم يتهموا أحد ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة النيابة العامة مديرية امن الجيزة منطقة المنيرة الغربية طالبة

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