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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 333 ألف إصابة و525 وفاة بفيروس كورونا

صدى البلد

أبلغت الهند عن أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي على الرغم من أن عدد الحالات خلال الـ 24 ساعة الماضية كان أقل قليلاً من اليوم السابق، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة يوم الأحد.

وأبلغت الهند عن 333.533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مع وفاة 525، وفقًا للأرقام الصادرة عن الحكومة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا  يبلغ الآن 489.409، وأبلغت الهند يوم السبت عن 337704 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 488 شخصا.

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وقالت الحكومة في البيان إن معدل الشفاء للمصابين يبلغ حاليا 93.18٪.

ومنذ بداية هذا العام، تخضع أجزاء مختلفة من البلاد لدرجات متفاوتة من القيود لاحتواء العدوى التي يسببها متغير أوميكرون شديد الانتقال.

وفرضت العاصمة الهندية دلهي حظر تجول في عطلة نهاية الأسبوع، وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن تخفف دلهي بعض القيود، قررت الحكومة المحلية يوم الجمعة مواصلة حظر التجول.

الهند اصابة كورونا اوميكرون دلهي

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