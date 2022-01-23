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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يقلد ماركات عالمية.. ضبط مسئول عن مصنع جوارب بالقاهرة يستخدم خامات مجهولة

المضبوطات
المضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع جوارب كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لقيامه باستغلال المصنع عمله فى تصنيع كميات كبيرة من الجوارب مُستخدماً خامات مجهولة المصدر واستخدام علامات تجارية لماركات عالمية "مقلدة" بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين

وعثر بداخل المخزن على (عدد 714000 جورب مدون عليه علامات تجارية مختلفة- كمية من الخيوط المستخدمة فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أدوات وماكينات التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة الجرائم التموينية ال

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