بسبب سعر البطاطس.. زيونة تعتدي بالضرب على عاملة في مطعم شهير

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة في مطعم شهير بالولايات المتحدة الأمريكية في مقاطعة "سانت لويس " تظهر اعتداء زبونة على عاملة في المطعم بسبب سعر البطاطس المقلية .

وحسب ما نشره موقع "fox2now"فلإن شابة ثلاثينية اعتدت بالضرب المبرح على عاملة في مطعم شهير في الولايات المتحدة بسبب مشاجرة على خصم البطاطس المقلية.

تدخلت الشرطة الأمريكية بين الفتيات وقامت بفصلهن ، ولكن بعض أن قامت الفتاة الثلاثينية بتشويه وجه الفتاة العاملة في المطعم بسبب اللكمات القوية التي لقنتها للعاملة للعاملة.



أجرت الشرطة الامريكية تحقيقا عاجلا مع الشابة الثاثينية التي اعتدت على الفتاة وتدعى " كلارا"، وقالت أن السبب في إنفعالها وتشاجرها من العاملة هو عدم إجراء تخفيض على سعر البطاطس المقلية مع الوجبة التي طلبتها .



يذكر أن "كلارا"، أصصابت الفتاة العاملة بالمطعم بإصابات بالغة في وجهها و أنحاء متفرقة في جسدها إثر الإعتداء الذي اعتدته عليها و قامت الجهات الأامنية بإحتجازها لإستكمال التحقيق عقب خروج العاملة من المستشفى و تلقي العلاج .