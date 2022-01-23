أبرزها البطاطس.. تعرف على أهم المحاصيل التي تأثرت بالتغيرات المناخية| فيديو

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي ، رئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة ، إن القطاع الزراعي أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية ، متابعًا أنه يتم اتباع طرق مختلفة للتكيف مع تغير المناخ منها ترحيل مواعيد زراعة بعض المحاصيل وزراعة أصناف وهجون تتحمل الظروف المناخية الصعبة .



وأضاف شاكر أبو المعاطي، خلال حواره المُذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن محاصيل المانجو والزيتون تأثروا في الصيف الماضي بسبب مايسمى بالمناخ المتطرف ، وذلك لأن درجات الحرارة كانت أعلى من معدلاتها الطبيعية أثناء موسم الشتاء .



ونصح " أبو المعاطي " ، بأنه يجب على المزارعين أن يلتزموا بالاحتياطات المناسبة ، معقبًا أنه نتيجة الموجة التي حدثت هذا العام تم ضرب مساحات كبيرة من محاصيل البطاطس وذلك نتيجة عدم الأخذ بالتدابير والاحتياطات المناسبة لهذه الموجة .





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