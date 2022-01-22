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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البطاطس والموز .. 6 محاصيل تتأثر سلبًا من البرد القارس

فواكه
فواكه

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة ، إن مصر خلال تلك الفترة تتعرض لمنخفض جوي يصاحبه برودة شديدة، مؤكدا انه تعرضنا في بعض الفترات لموجات من الصقيع، التي  له تأثير  على القطاع الزراعي أو الحيواني. 

 

محاصيل تتأثر ببرودة الطقس

وأضاف، خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن هناك عدد من المحاصيل تأثرت ببرودة الجو، منها البطاطس والمانجو والجوافة والموز والكوسة والكانتالوب، وعدد من المحاصيل الأخرى، مشيرا إلى أن هناك محاصيل لن تتأثر بشكل كبير منها القمح والفول والبرسيم. 

 

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وتابع، أن الشبورة المائية مع انخفاض درجات الحرارة، قد تؤدي لحدوث إصابات للنبات، مقل "الصدأ الأصفر"في القمح، و"الندوات" في البطاطس، مؤكدا انه يجب ان يتم الرش بأستمرار وأن يكون الري بأنتظام لتجنب حدوث الإصابات. 

وأشار إلى أن برودة الجو  لها تأثيرات خطيرة على محصول المانجو، وتلك التأثيرات تختلف من مزارع لأخر،  واذا قام باتباع الطرق الصحيحة في الري والسماد، لتجنب ضرر تأثيرات برودة الجو أم لا. 

واكد "انه يتم العمل على وجود منظومة زراعية جديدة، مؤكدا ان تلك المنظومة تتواكب مع المناخ الجديدة، وتتحمل الظروف الحالية الصعبة للطقس، مشيرا إلى أنه يمكن أن يحدث تغيير في أسعار  الفواكه  ليست المانجو فقط وإنما أيضا فى الجوافة نظرا لقلة الإنتاج والمعروض بالأسواق نتيجة الضرر الكبير للتغيرات المناخية.

 

وأضاف أن هذه التغيرات تستدعي اتباع المزارعين لعدد من التوصيات وذلك للانخفاض الشديد في درجات الحرارة

المانجو منخفض جوى برودة شديدة برودة الجو الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية الزراعة

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