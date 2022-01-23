اقتحم نادي الـ100.. كوكا يقود قونيا سبور للفوز على ألتاي بالدوري التركي

قاد المحترف المصري أحمد حسن كوكا فريقه قونيا سبور للفوز على ألتاي سبور في الأسبوع 23 من الدوري التركي مساء اليوم الأحد.

ووصل صاحب الـ28 عاما إلى هدفه رقم 100 في الملاعب الأوروبية، وهو ثاني الهدافين المصريين المحترفين في الخارج بعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد كونيا سبور إلى النقطة 45 في المركز الثاني من بطولة الدوري التركي وبفارق 6 نقاط عن المتصدر طرابزون سبور.

أرقام كوكا في أوروبا

بدأ أحمد حسن كوكا مسيرته الاحترافية في أوروبا بالانضمام إلى صفوف ريو أفي البرتغالي موسم 2012 -2013.

شارك كوكا مع رايو أفي في 98 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 32 هدفا، وصنع 4 أخرى.

انتقل كوكا إلى صفوف سبورتنج براجا البرتغالي منتصف موسم 2015 - 2016.

لعب كوكا 108 مباريات مع براجا في مختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفا، وصنع 15 أخرى.

انضم كوكا إلى نادي أولمبياكوس اليوناني منتصف موسم 2017 -2018.

خاض كوكا 95 مباراة بقميص أولمبياكوس اليوناني، سجل خلالها 38 هدفا، وصنع 7 أهداف.

قونيا سبور التركي آخر محطات “كوكا”؛ حيث انتقل إلى صفوفه، الصيف الماضي، وسجل معه 5 أهداف حتى الآن، وصنع هدفين.