رشا مجدى: مصر بلد الأمن والأمان دائماً وأبدا.. فيديو

قالك الإعلامية رشا مجدى، إن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار دائماً وأبداً، لافتا إلى أننا لابد ان نسجل تحية وتقدير لرجال الشرطة.

وأضاف رشا مجدى، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن يوم أمس شاهدنا احتفالية عيد الشرطة المصرية.

وأشار الاعلامية رشا مجدى، إلى أن عيد الشرطة المصرية يوافق 25 يناير، منوهة إلى أن وزارة الداخلية إقامة احتفالية ضخمة أمس احتفالية برجال الشرطة فى عيدها الـ70 .

وتابعت الإعلامية رشا مجدى، أن الرئيس السيسى وجه فى كلمته رسائل قوية جداً، مؤكداً أن الغاية الأسمى للدولة هى المحافظة على بقائها.