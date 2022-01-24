برلماني يشيد بقرار العفو الرئاسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

وجه النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2022.

وقال " سمير " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا القرار الرئاسي لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية بصفة عامة ومن المواطنين الذين تقرر العفو عنهم واسرهم بصفة خاصة، مؤكداً ان الرئيس السيسي لا يتوانى لحظة في اتخاذ مثل هذه القرارات طبقاً لنصوص الدستور.

كما وجه النائب أحمد سمير زكريا التحية والتقدير لوزارة الداخلية ليس لاحترامها لحقوق المسجونين فقط ولكن لما قامت به من تطوير وتحديث كبيرين داخل السجون وتعليم وتأهيل المسجونين العديد من الحرف ليحصلوا على فرص العمالة المناسبة بعد خروجهم من السجون ، مؤكداً انه حتى وهم داخل السجون يقومون بإنتاج العديد من السلع ويحصلوا على عائد مالي على عملهم.