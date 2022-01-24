طقس شتوي بارد وأمطار غزيرة على مطروح

تعرضت محافظة مطروح، اليوم الإثنين، لموجة من الطقس الشتوي غير المستقر وتساقط الأمطار الغزيرة وخاصة على السواحل الشمالية من المحافظة.

وتعرضت مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية من المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لموجه برد وهطول الأمطار الغزيرة المتقطعة نتيجة تكاثر السحب الكثيفة، وهبوب الرياح الشمالية الغربية المحملة ببخار الماء.

واتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إجراءاتها لسحب وإزالة تجمعات المياه التي خلفتها الأمطار في المناطق المنخفضة والميادين العامة.