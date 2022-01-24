بين عشية وضحاها.. رواية تؤكد استثنائية الظروف الصعبة في صورة رومانسية

صدر حديثاً عن دار الحلم للنشر والتوزيع رواية "بين عشية وضحاها" للكاتب دكتور خالد وليد ومن المقرر أن تشارك في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

رواية "بين عشية وضحاها" رومانسية تعتمد على الرسائل التي تتحدث عن فكرة تنوع ظروف الحياة، ومهما كانت الظروف صعبة فإنها استثنائية، إذ يؤكد الكاتب أن الخريف مهما طال فإنه حتماً سيصبح ربيع في وقت من الأوقات، وذلك بالإرادة، في صورة رومانسية تبرز علاقة الحب لامرأة وكأن المرأة هي الحياة بتقلباتها الفصلية.



ومن اقتباسات الرواية: الخريف ليس نبأ للسقوط ، بل هو نبأ ميلاد أغصانٍ جديدة، سأجمع لكِ علي خريف الليالي ما كتبته علي جريد نخل الأيام، وأجلس بعدها الشتاء أستمتع بعزف البرد علي صفوف العظام، وأري وجهكِ بين الضباب".

يشار إلى أن دكتور خالد وليد، من مواليد محافظة المنيا، حاصل علي بكالريوس طب الفم والأسنان من جامعة النهضة بمحافظة بني سويف، وتعد الرواية هو العمل الأدبي الأول له.