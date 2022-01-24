عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بين عشية وضحاها.. رواية تؤكد استثنائية الظروف الصعبة في صورة رومانسية

صدى البلد

صدر حديثاً عن دار الحلم للنشر والتوزيع رواية "بين عشية وضحاها" للكاتب دكتور خالد وليد ومن المقرر أن تشارك في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

رواية "بين عشية وضحاها" رومانسية تعتمد على الرسائل التي تتحدث عن فكرة تنوع ظروف الحياة، ومهما كانت الظروف صعبة فإنها استثنائية، إذ يؤكد الكاتب أن الخريف مهما طال فإنه حتماً سيصبح ربيع في وقت من الأوقات، وذلك بالإرادة، في صورة رومانسية تبرز علاقة الحب لامرأة وكأن المرأة هي الحياة بتقلباتها الفصلية.

txt

تشييع جثمان زينب فؤاد نجم عقب صلاة الظهر من مسجد مستورة بالمقطم

txt

هناك حيث ينتهي النهر.. أحدث إصدارات الكتب خان في معرض الكتاب


ومن اقتباسات الرواية: الخريف ليس نبأ للسقوط ، بل هو نبأ ميلاد أغصانٍ جديدة، سأجمع لكِ علي خريف الليالي ما كتبته علي جريد نخل الأيام، وأجلس بعدها الشتاء أستمتع بعزف البرد علي صفوف العظام، وأري وجهكِ بين الضباب".

يشار إلى أن دكتور خالد وليد، من مواليد محافظة المنيا، حاصل علي بكالريوس طب الفم والأسنان من جامعة النهضة بمحافظة بني سويف، وتعد الرواية هو العمل الأدبي الأول له.

دار الحلم دار الحلم للنشر والتوزيع رواية معرض القاهرة الدولي للكتاب الكاتب معرض القاهرة الدولي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتابع موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع ومشروعات الإسكان

وزير الخارجية اللبناني: سنرد على مقترحات الكويت قبل السبت‎‎

تشكيل منتخب مصر.. موقف أبو الفتوح والونش من المشاركة أمام كوت ديفوار

وزير الإنتاج الحربي: خط إنتاج الصلب المدرع إنجاز كبير لزيادة قدرات التصنيع المحلي

استغاثة مريض ضمور.. والده: بربطه في حبل مضطر ونفسي نلاقي علاج| شاهد

وزير الإنتاج الحربي: الصلب المدرع منتج أمن قومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

الأرصاد: سقوط أمطار على المناطق الشمالية.. وموجة شديدة البرودة بدءا من الأربعاء

ضبط طالب ابتز طالبة بالصف الثالث الإعدادي في المنوفية

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

الخميس.. إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

بأمر من جهاز حماية المستهلك.. سلع لا يجوز استبدالها أو إرجاعها

داعية إسلامي يفسر كيف يعرف الدجّالون أسرار الأشخاص | فيديوجراف

مراهقون ونساء .. الأزهر العالمي للفلك يكشف نسبة المتابعين للأبراج والتنجيم

بسبب أمير الغناء والتقوى.. أزمة جديدة لـ هاني شاكر مع طارق الشناوي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ