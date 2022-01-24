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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هناك حيث ينتهي النهر.. أحدث إصدارات الكتب خان في معرض الكتاب

صدى البلد

أعلنت مكتبة الكتب خان عن إصدار العمل الروائي الأول للكاتبة مريم عبدالعزيز رواية "هناك حيث ينتهي النهر" في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال 53 في الفترة من 26 ناير الى 7 فبراير.

 

من كلمة غلاف الكتاب :

عند وفاة والد سلمى، جاء رجال لم تراهم من قبل، وقالوا إنهم أعمامها وأخذوا الجثمان ليُدفن في مسقط رأس العائلة، هناك في رشيد. تلك المدينة التي غلفها التاريخ بغموض الأساطير، وحيث ينتهي النيل في المتوسط.

أصبحت سلمى تعيش بمفردها بعد فقد الوالدين، في مواجهة القاهرة، وجيرانها العدوانيين في السكن، ومحاولات التحقق المهني والعاطفي المُحبَطة. في مغامرة غير محسوبة، تقرر السفر إلى رشيد للبحث عن قبر والدها، فينكشف لفتاة القاهرة عالما مخيفا في تلك المدينة التي تبدو وادعة بين غابات النخيل ومصب النهر وشاطئ المتوسط. وعوضًا عن قبر أبيها، تعثر على مئات القبور. قبور رُدِمت وقبور حية، وقبور تتأرجح فوق موج البحر. تكتشف وجود تنظيمات عصابية حولت المدينة إلى قاعدة لإطلاق قوارب المهاجرين الفارين نحو شواطئ أوروبا. صارت المدينة عالمًا من أمهات ثكالى وفتيات ترملن في البكورة، وأطفال كالزهور من مصر وسوريا وأفريقيا السمراء، يبتلعهم البحر دون حلم أهلهم بالرسو على شواطئ الأمان.

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عن الكاتبة:

مريم عبد العزيز: كاتبة مصرية. درست الهندسة المدنية وتهتم بتوثيق الآثار الإسلامية وترميمها. نُشرت كتاباتها في مواقع ومجلات متعددة كأخبار الأدب، والتحرير وموقع الكتابة. وصدرت مجموعتها القصصية الأولى "من مقام راحة الأرواح"عام ٢٠١٦، وهناك حيث ينتهي النهر" هو كتابها الثاني.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الكتب خان رواية هناك حيث ينتهي النهر الكتاب معرض الكتاب

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