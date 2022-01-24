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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

الشاعر الراحل أحمد
الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

اعلن ميشيل غالي مدير اعمال الراحل أحمد فؤاد نجم وفاة ابنته زينب وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و كتب معلقا"زينب أحمد فؤاد نجم ماتت". 

كما أعلنت أيضًا الكاتبة الكبيرة صافيناز كاظم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نبأ وفاة الراحلة، قائلة: «زينب ابنة أحمد فؤاد نجم تلحق بأبيها»، و يأتي ذلك قبل 24 ساعة فقط على إعلان نتائج جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، والتي من المقرر عقد احتفالية إعلان جوائزها بالجامعة الأمريكية غدا الثلاثاء.

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يذكر أن أحمد فؤاد نجم تزوج العديد من المرات، وله ثلاث بنات: عفاف، ونوارة ، وزينب.وكانت أولى زوجاته فاطمة منصور التي أنجب منها عفاف، وأشهرهن الفنانة عزة بلبع، والكاتبة صافيناز كاظم، وأنجب منها نوارة التي تعمل بالمجال الصحفي، وممثلة المسرح الجزائرية الأولى صونيا ميكيو، وكانت زوجته الأخيرة هي أميمة عبد الوهاب والدة زينب.

 

 

 

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وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

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وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

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