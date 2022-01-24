قرار عاجل من بريطانيا بشأن القادمين إليها

أعلنت حكومة بريطانيا، الاثنين، رفع كل قيود السفر الصحية عن جميع الوافدين الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا اعتباراً من 11 فبراير المقبل.

قالت الحكومة البريطانية في بيان، إنه سيتم إلغاء كل اختبارات الفحص السلبية، من كورونا المفروضة على المسافرين الوافدين إلى بريطانيا، بالنسبة للمسافرين الملقحين بالكامل.

أشار البيان إلى أن الوافدين غير الملقحين بالكامل، أو الذين أخذوا لقاحات لا تعترف بها الحكومة البريطانية سيكون عليهم تقديم شهادة فحص سلبية من فيروس كورونا، قبل الوصول إلى بريطانيا.

وذكرت الحكومة البريطانية أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد "نجاح" برنامج التطعيم بالجرعات المعززة في بريطانيا.

وأكدت السلطات في بريطانيا أنها قادرة الآن على تخفيف قيود السفر، بما يضمن نظام أكثر ملائمة للركاب، حيث يحتاج المسافرون الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط إلى ملء نموذج تحديد موقع الركاب، والذي تم تبسيطه لتأكيد حالة التطعيم الخاصة به.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن القرارات تهدف إلى توفير الاستقرار للمسافرين وصناعة السفر طوال عام 2022.

وسجلت بريطانيا 88,447 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 56 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,953,685 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,916 وفاة.