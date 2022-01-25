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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل: المنتخب قادر على تخطي كوت ديفوار.. وموسيمانى أخطأ بحق الأهلي

محمد فضل
محمد فضل

يرى محمد فضل نجم المنتخب الوطني السابق أن بطء هجمات منتخب مصر أبرز عيوب الفراعنه في مواجهة كوت ديفوار، موضحا أن سرعة نقل الكرة والهجمة أفضل طريقة لمباغتة المنتخب الإيفوارى الذي يترك مساحات كبيرة في خطه الخلفي.


وقال فضل مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "أفضل الدفع بأيمن أشرف على حساب فتوح بسبب تميزه بالجانب الدفاعي، والمنتخب الوطني قادر على تجاوز محطة الأفيال، خاصة أنهم دائما بوابة المنتخب للتأهل في البطولات القارية".


وعن خط وسط المنتخب في مباراة ساحل العاج يعتقد فضل أن ثنائية السولية والنني تحتاج حمدي فتحي كلاعب ثالث على الدائرة، وربما يغير قناعاته ويدفع بزيزو، وأهم ما يميز المنتخب الإيفوارى هما ثلاثي خط الوسط.


وواصل فضل: "لا أفضل الدفع بالنني في بداية اللقاء أمام كوت ديفوار، كما أتمنى رؤية زيزو على حساب السعيد، لكن فلسفة كيروش ثابتة أعتقد أنه لن يجرى أي تغييرات، ومن الصعب أن يتوقع أحد كيف يفكر كيروش".


وعن خلافه مع موسيماني قال فضل: "لا توجد مشكلة، الأهلي اسم كبير وعظيم وأعتقد أنه لا يعرف شخصية النادي جيدًا، في النهاية النقد الهدف منه تصويب الخطأ، وأنا كمحلل انتمى في الأساس للأهلي، كان يجب أن تؤخذ التصريحات بحسن نية، لم أطالب برحيل موسيماني، لكني أتمنى أداء أفضل".

محمد فضل ساحل العاج السولية النني حمدي فتحي

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