كرم جبر: الرئيس السيسي يرفع شأن وسمعة مصر في الخارج..فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس السيسي يتجول من الشرق والغرب ويرفع شأن مصر وسمعة مصر في الدول الخارجية.



وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مصر كانت مرتع لأجهزة المخابرات في فترة الفوضى التي مرت بها مصر بعد 2011 ".

واكمل كرم جبر :"مصر حاليا دولة تحترم كرامتها وكبريائها وكل دول العالم تنظر لها باحترام".

وتابع كرم جبر:" هناك حجم كبير من الإنجازات في كافة القطاعات التنموية في مصر بفضل رؤية الرئيس السيسي".

ولفت كرم جبر :"إحنا عشنا فترة من الفترات كانت الأراضي حكر على 3 أو 4 اسماء ولكن الان تلك الأراضي دخلت الأن في مشروعات الإسكان، وتم توجيه تلك الاراضي لانشاء مدن بديلة للعشوائيات ".

