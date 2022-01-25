كرم جبر: لو استمر شياطين الجماعة الإرهابية في الحكم كنا سنكون مثل العراق وسوريا

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إنه لابد من التفرقة بين مطالب مشروعة لـ الشباب في 25 يناير 2011 وبين قيام قوى وجماعات إرهابية بالقذف على تلك المطالب .



وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" تلك الجماعات الإرهابية كانت تقوم بتنفيذ اعمال الشغب والعنف والحرق في كافة أنحاء الجمهورية في يناير 2011".



واكمل كرم جبر :" لو استمر شياطين الجماعة الإرهابية في حكم مصر كنا سنكون مثل العراق وسوريا".

ولفت كرم جبر :" هذه الجماعات الإرهابية مازالت متواجدة ولكنها في حالة خمول بسبب قوة قبضة الدولة المصرية وفرض السيطرة وتضييق الخناق ".

وتابع كرم جبر:" سنة حكم الإخوان كانت بمثابة صدمة إفاقة للمصريين للتعرف على حقيقة الجماعة الإرهابية"، مضيفا:" بعد 2011 كانت يتم تحويل مصر من دولة لـ شبه دولة ".

