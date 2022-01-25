وزير الخارجية يتلقى أوراق اعتماد سفير الإمارات بالقاهرة

أعلنت السفارة الإماراتية في مصر، عن تسلم وزير الخارجية سامح شكري نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم خليفة الكعبي.

وكتب حساب السفارة على تويتر: "سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر سعادة مريم خليفة الكعبي حيث نقلت لمعاليه تحيات وزير الخارجية والتعاون الدولي".

ومن ناحية أخرى، يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي، ديفيد ساترفيلد الذي يزور القاهرة.

ويعقد الوزير شكري مع ساترفيلد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية، حول القضايا الافريقية ذات الاهتمام والتحديات التي تواجهها دول القارة فضلا عن قضية سد النهضة والتطورات في السودان.

وجدير بالذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اعلنت مطلع الشهر الجاري تعيين سفيرها السابق في تركيا والذي انتهت ولايته فيها، ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا لأزمتي السودان وإثيوبيا، خلفا لـجيفري فيلتمان.