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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد الكونجرس لمساعد وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع مصر على جميع المستويات

مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية تلتقي أعضاء الكونجرس

استقبلت السفيرة د. ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم الإثنين، المجموعة الثانية من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم للقاهرة، حيث عُقد اجتماع موسع تناول بحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك مع الولايات المتحدة.

استعرضت مساعد الوزير العلاقات التاريخية والتطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية بين الدولتين، وآخرها الحوار الاستراتيجي الذي عُقد بالعاصمة واشنطن في 8-9 نوفمبر 2021، مشددةً على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ مخرجات الحوار وخاصة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، ومجموعة العمل المناخية، واتمام زيارة البعثة التجارية الأمريكية للاستثمار الأخضر إلى مصر.

 وأكدت مساعد وزير الخارجية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وأعربت عن أهمية مواصلة العمل على تعميق أطر العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المواقف والجهود المصرية ودور مصر الحيوي تجاه عدد من القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى التحرك المصري النشط في القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن طرح الرؤية المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان، وقضايا البيئة والتغير المناخي لا سيما في ضوء استضافة ورئاسة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وكذلك قضية سد النهضة، ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، أعرب الوفد الأمريكي عن تقديره للدور الفاعل الذي تقوم به مصر لاستقرار المنطقة العربية والأفريقية، وتطلعهم للتعاون مع مصر على جميع المستويات الثنائية والدولية لدعم جهود الأمن والسلام في المنطقة.

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