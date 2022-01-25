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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار والأغذية الفاسدة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى وضبط السلع الفاسدة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

كما شدد المحافظ في تصريحات صحفية على تفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المواطنين من أساليب الغش والتلاعب التجاري خاصة بعد ضبط نصف طن كبدة فاسدة معدة للتوزيع على المحال والمطاعم بثلاجة ببلوكات مساكن ناصر بالشرابية.

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وأكد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

 

القاهرة محافظ القاهرة شرطة المرافق مديرية الطب البيطري ضبط الأسعار الاسواق

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