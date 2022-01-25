عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه قنا: تجديد شهادة TSM لمحطة مياه العرب والنجاجرة للمرة الثالثة على التوالي

صدى البلد

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حصول محطة مياه العرب والنجاجرة المدمجة، علي شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تعد أحد أهم الشهادات الدولية فى مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن محطة مياه العرب والنجاجرة المدمجة بطاقة تصميمية ١٢٠ ل/ ث، مشيرا إلى أن شهادة TSM هى شهادة جودة ألمانية وتعتبر من أهم الشهادات الدولية في مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بعد مراجعة إجراءات السلامة الصحة المهنية والجودة للتأكد من أتباع إجراءات التشغيل القياسية وضمان استدامة الخدمة.

وأضاف عرفه أنه تم التفتيش ومراجعة المحطات، للتأكد من مطابقة المعايير والاشتراطات، لمنح شهادة الجودة، جاء ذلك بحضور المهندس محمد على والدكتور حنان عبدالباقى مفتشي إدارة T.S.M بالشركة القابضة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عمرو عادل مدير عام التفتيش والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن وجود 5 اشتراطات لابد من توافرها بمحطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي، حتى تحصل على شهادة الجودة العالمية المعروفة باسم شهاد الـ"TSM"، مؤكدًا أن معايير التشغيل والصيانة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية ومراقبة وضبط الجودة هي أهم وأبرز المعايير والاشتراطات لحصول المحطات والشبكات والروافع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الجودة العالمية.

ترشيحاتنا

مدبولي: مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة

السعودية تحذر المواطنين من ذروة موجة باردة جديدة تضرب المملكة

أستاذ المناهج: تعيين 30 ألف معلم حل سريع وحاسم للموقف الحالي

8 وفيات.. بيان عاجل من الكاف بشأن كارثة استاد أوليمبي

بسبب دفاية.. مصرع 5 من أسرة واحدة في البحيرة

فى مشهد مفزع.. عاصفة ثلجية وإعصار مائي باليونان .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

تحصيل 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي لطلاب المدارس الفنية المطبقة للجدارات

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى زكي ؟

بسبب دفاية.. مصرع 5 من أسرة واحدة في البحيرة

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار غزيرة تضرب المحافظات

السعودية.. تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

نشرة المنوعات.. فضيحة مشجع في المدرجات.. الشبح يثير ذعر العالم.. وراكب يتعلق بعجلة طائرة 11 ساعة

العجوز الصغيرة.. فتاة شعرها يتحول للون الأبيض بالكامل منذ الطفولة|صور

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد محمد التاجي على سخرية محمد رمضان؟

فيديو جراف| ضبط شاب يؤدى الامتحان بدلا من مصطفى محمد نجم الزمالك ..ما قصته

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ