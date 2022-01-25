مياه قنا: تجديد شهادة TSM لمحطة مياه العرب والنجاجرة للمرة الثالثة على التوالي

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حصول محطة مياه العرب والنجاجرة المدمجة، علي شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تعد أحد أهم الشهادات الدولية فى مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن محطة مياه العرب والنجاجرة المدمجة بطاقة تصميمية ١٢٠ ل/ ث، مشيرا إلى أن شهادة TSM هى شهادة جودة ألمانية وتعتبر من أهم الشهادات الدولية في مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بعد مراجعة إجراءات السلامة الصحة المهنية والجودة للتأكد من أتباع إجراءات التشغيل القياسية وضمان استدامة الخدمة.

وأضاف عرفه أنه تم التفتيش ومراجعة المحطات، للتأكد من مطابقة المعايير والاشتراطات، لمنح شهادة الجودة، جاء ذلك بحضور المهندس محمد على والدكتور حنان عبدالباقى مفتشي إدارة T.S.M بالشركة القابضة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عمرو عادل مدير عام التفتيش والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن وجود 5 اشتراطات لابد من توافرها بمحطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي، حتى تحصل على شهادة الجودة العالمية المعروفة باسم شهاد الـ"TSM"، مؤكدًا أن معايير التشغيل والصيانة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية ومراقبة وضبط الجودة هي أهم وأبرز المعايير والاشتراطات لحصول المحطات والشبكات والروافع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الجودة العالمية.