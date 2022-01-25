محافظ الوادي الجديد يتفقد مصنع الملابس الجاهزة بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته ورش التدريب التابعة للقوى العاملة.

حيثُ وجه بتطوير ورفع كفاءة الأبنية غير المستغلة للاستفادة منها، وعقد دورات تديبية تلائم كلا الجنسين، وتسليم اثنين من أجهزة التدريب على صيانة المحمول لمركز حسن حلمي تيسيرًا على ذوي الهمم.

كما تابع سير العمل بمصنع الملابس الجاهزة مُشيدًا بالمنتجات المعروضة، وموجهًا بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتصنيع الزي الخاص بالفرق الرياضية، والتعاون مع التربية والتعليم لفتح ورشة بالمدرسة الفنية بنات، مع ضم ورشة تدريب التفصيل والخياطة التابعة للقوى العاملة للمصنع.

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وأنهى بتفقد مركز التكوين المهني حيثُ وجّه بالاهتمام بأعمال اللاند سكيب، مع عمل ثلاجات لحفظ التمور، ووجّه بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والإسكان لشراء الاحتياجات من الألوميتال من الورشة التابعة للمركز تشجيعًا للمنتج المحلي.