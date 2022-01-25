صدور رواية "خيال قلم" للكاتب فوزي محمد فى معرض القاهرة الكتاب

صدر حديثًا رواية "خيال قلم" للكاتب فوزي محمد، وذلك للمشاركة بها فى معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ53 التى ستقام خلال الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأكد فوزي أن الرواية تتناول عدة قرون ميلادية مختلفة ومعاداة الدولة الرومانية لبعض الجنسيات المختلفة عنها، باعتبارها نظام حياة جديد سيقوّض النظام السائد، حيث القسوة والاضطهاد يؤكدان أنه لا وجود لأي مسوّغ يبرر تخلّي الإنسان عن إنسانيته.

وأضاف أن الرواية تناقش مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالتاريخ والخيال، وتتداخل فيها الجغرافيا التاريخية بشكل متسلسل لخدمة الفكرة الفنية للرواية.



واختتم أن روايته الجديدة تأتي فى إطار تاريخى إلى جانب لمسة من خياله، الذي ليس بالضرورة أن يتقاطع مع الحدث الحقيقي أو الحدث المنوط حول هدف الرواية، وربما يقترب منه أحيانًا، وأحيانًا يبتعد عنه بشكل مباغت، وأخرى يختلط التاريخي بالمُتخيّل لصياغة الحدث الروائي".

وكانت قد أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام هذا العام تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» سيعقد خلال الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفى بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس أن الدورة الحالية التى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وسيفتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ستحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وقالت إنه بعد عامين من جائحة كورونا يعـود معرض القاهرة الدولى للكتاب ليقام فى موعده الأصلى خلال شهر يناير من كل عام، مشيرة إلى أن الدورة 53 منه تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمى فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذى يبدأ بـ موسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتى ما ورؤية.

وأعلنت أنه لأول مرة فى تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعي؛ حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقى بتقنية الهولوجرام فى عرض تفاعلى مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيا باستخدام نظارات VR.

كما أعلنت استحداث جائزة لأفضل ناشر عربى وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه فى كل مجال ثقافى بالتعاون مع البنك الأهـلى – المؤسسة المالية المصرية الرائدة فى دعم ورعاية المواهب المصرية فى المجالات كافة – ومنها المجال الثقافى والفكري.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن هـذه الدورة تعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فيها 1067 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 50 دولة، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.