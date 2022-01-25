استعدادات مكثفة بجامعة المنصورة لتنظيم ملتقى الصداقة الدولى الأول

أعلنت جامعة المنصورة أنه فى إطار احتفال الجامعة باليوبيل الذهبي مرور ٥٠ عاما على إنشائها تجرى الجامعة استعدادات مكثفة لتنظيم " ملتقى الصداقة الدولى الأول "، والذى تنظمه إدارة ونادى الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب بالجامعة خلال الفترة ٧-١٠ فبراير ٢٠٢٢م .

واضاف البيان أن الملتقى يأتى تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة كل من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الدكتور أحمد أنور العدل المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة و سحر العراقي مدير إدارة الوافدين .

وأشار البيان إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز روح التضامن الإنسانى والدفاع عنها باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام، ويقام الملتقى بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين من كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والطلاب الدارسين بمصر من خلال برامج التبادل الطلابى.

وأوضح أن الملتقى يتضمن أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، ويوم للشعوب والثقافات المختلفة ، والعديد من الفقرات الفنية المختلفة ، ولقاء شعري بنادي النيل ، ونقل للتراث الخاص بكل دولة من خلال الأكلات الشعبية المميزة لها ، تنظيم ورش عمل عن التنوع والتعدد الثقافى والحضارى .