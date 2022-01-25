تقسيمه قويه للاعبي الزمالك اليوم بالمران

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس الرابطة.



وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعيتن لخوض تقسيمة قوية في منتصف الملعب، وشهدت التقسيمة ندية وحماس من جميع اللاعبين و تألق خلالها كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني وأيمن حفني.



ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، والتي ستقام باستاد المقاولون العرب.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.



وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على تدريب المهاجمين ولاعبي خط الوسط الهجومي على بعض الجمل التكتيكية في حين تولى أمير عزمي مجاهد الإشراف على المجموعة الثانية والتي ضمت المدافعين ولاعبي الوسط المدافعين.

