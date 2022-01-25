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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جريدة عمان تصدر الملحق الثقافي.. الخميس

صدى البلد

تصدر جريدة عمان، بعد غد الخميس، العدد الأول من "ملحق جريدة عمان الثقافي" والذي يأتي في سياق الخطة التطويرية التي تتبناها الجريدة للارتقاء بالخطاب الإعلامي والثقافي الذي تقدمه للقارئ العربي في كل مكان. 

ويكتب في العدد الأول من الملحق نخبة من الكتاب العمانيين والعرب كما يتضمن العدد ترجمات ثقافية وفكرية من لغات مختلفة.

وجاء في افتتاحية الملحق: "إنها فترة كبيسة، فمنذ أن بدأت الجائحة ونحن نشهد انهيارات غير متوقعة، أغلقت حدود كانت تُفتح بفعل آليات التواصل والعولمة، وحلت العزلة ظلاما يحيط بالجميع".

وتضيف الافتتاحية: "في خضم هذا كانت هناك بوارق من الأمل، أهمها أنّ آلت البحث والابتكار العلمييْن صارت أمضى من ذي قبل"، "من هنا، كان موقفنا في هذه الجريدة أنه لا بد من الفعل، لا بد من العمل. كان هذا الملحق إجابة انبثقت من رحم الوباء، ومن تاريخ الجريدة في العمل الثقافي، في أن نقول إننا قادرون على أن نبث روح الأمل، وفي أن نكون للقارئ العربي نافذة  على أصوات تقدم رؤيتها للماضي والمستقبل، وأن تكون جزءا من هذه الصيرورة البشرية التي تعمل في كل مكان".

ويتضمن العدد الأول من الملحق ملفا خاصا عن جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية في كل مكان ويحمل الملف عنوان "كورونا: إبداع وخلق وجَلَد"، ويكتب في الملف الباحث العماني سلطان الشيباني حول "الطواعين في الذاكرة العمانية"، حيث يستعرض تاريخ الأوبئة التي حفظتها الذاكرة العمانية مستقرئا في سبيل ذلك المخطوطات والوثائق العمانية إضافة إلى بعض الكتب التي تحدثت عن تلك الأوبئة.

ملاحق ثقافية


كما يكتب من إيطاليا الباحث وائل فاروق متسائلا "ماذا يحدث في شتاء الموجة الرابعة؟" مستعرضا التغيرات التي أحدثتها الجائحة على كل المستويات.

ويترجم صالح الفلاحي للملف بروفايلا عن "أنتوني فاوتشي.. صوت العلم"، وتكتب من النمسا تريزا برياور عن "حياتي مع كورونا وباحثيها". وفي باب الفوتوغرافيا والفن يرصد الملحق كيف وثق مجموعة من المصورين والتشكيليين العمانيين صراع البشر مع الوباء والوحدة والموت من خلال قراءة مجموعة من أعمالهم خلال الجائحة. ويرصد بعض الأعمال التشكيلية التي أفرزتها ظروف الجائحة وتداعياتها. كما يستقرئ الملحق "البودكاستات" التي ظهرت خلال الجائحة تحت عنوان "سنة الطاعون.. تجربة في الخوف الجماعي".

ويكتب للملحق هاشم صالح حول "الملاحق الثقافية والنهضة العربية المقبلة" في محاول لإظهار دور الملاحق الثقافية في التبشير للتنوير في مختلف أنحاء العالم، ويحاور سليمان المعمري وعاصم الشيدي الروائية العمانية الفائزة بجائزة البوكر جوخة الحارثي "عن الأدب والجوائز والترجمة وحرير الغزالة". وفي باب التحقيقات يبحث الملحق عن إجابة حول سؤال "هل عجز النقد العربي عن ملاحقة المطابع؟".

وفي باب الشعر ينشر الملحق نصوصا شعرية للشاعر خالد المعمري بعنوان "قبل أن يأتي الخريف"، فيما يترجم المغربي الدكتور عبدالهادي الإدريسي قصيدة للفرنسي فيكتور هوجو.

ويكتب سعيد ناشيد عن "مصادر الشقاء البشري.. في نقد الحاجة إلى الأمل"، ويراجع الكاتب حمود سعود كتاب "الدراجة الهوائية" لحمود الشكيلي، كما يراجع إبراهيم فرغلي حضور الفيلسوف العربي ابن رشد في رواية فرنسية للكاتب "جلبرت سينويه"، ويترجم أحمد الزناتي عن كتاب فن التحليق للكاتب "سيرخيو بيتول"، كما يراجع الملحق أغنية "على السطح" للفنانة التونسية آمال مثلوثي، ويترجم أحمد شافعي مقالا للشاعر الأمريكي تشارلز سيميك بعنوان "قراءة الفلسفة بالليل".

جريدة عمان القارئ العربي النهضة العربية حسن عبدالموجود عمان آمال مثلوثي أحمد شافعي

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