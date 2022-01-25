خبير قانوني: تفعيل الأشغال الشاقة على المتسبب في وفاة أو انتحار الضحية

قال المحامى وليد عبد المقصود، إن هناك مشروع لعقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، لافتاً إلى أنه فى المادة ٢٥ من القانون القديم تقول أن العقوبة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة تصل إلى ٥٠ ألف ولا تجاوز ٥٠ ألف جنية أو أحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف عبد المقصود، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج، "ست الستات"، المذاع على فضائية، "صدى البلد"، أن هناك حالة لتدمير قيم ومبادئ الشعب المصرى فى الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أننا شاهدنا فى الفترة الأخيرة العديد من الجرائم الغريبة البعيدة عن الإنسانية وعن القيم والأخلاق، لذلك فكان لابد على المشرع المصرى أن يقف أمام هذه الجرائم بالمرصاد.

وتابع أنه لابد أن يكون هناك تغليط للعقوبات، من خلال تفعيل قانون الأشغال الشاقة على الجانى فى حالة تعرض الضحية إلى الوفاة أو الانتحار.