"أيُّ عشقٍ هذا ".. ديوان منار أبو السعود في معرض الكتاب ٢٠٢٢

تشارك الكاتبة والشاعرة منار أبو السعود في الدورة الـ ٥٣ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتجمع الخامس بديوان "أيُّ عشقٍ هذا"، الصادر عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع.



وديوان شعري باللغة العربية الفصحى يسرد الكثير من المواقف الحياتية بين المُحبين من فرح وحزن وعشق وفراق وغضب وطمأنينة وتبدل أحوال.



وجاء على غلاف ديوان "أيُّ عشقٍ هذا":

"الكلُ دونك كأسهُ مسكوب

وغدَا بغير موطنيِ وارتحل

وكلانا بَعد بُعِدِ صاحبهِ غريبُ

وليس بي شوقٌ إلا لرؤيتهِ

وذاك عندي مسرةٌ ولقلبيَّ الطيبُ

وظننتُ أن بي جلدٌ علي فقدهِ

وكيف ؟؟؟؟ وهواه علي قلبي مكتوبُ!!!

فلما سقاني الهوي منه ..ارتويت

والكلُ إلاهُ عندي...كأسهُ مسكوبُ

إن أكثر الناس في دنيانا هماً...

حبيبٌ قد نأي عنهُ حبيبُ".

منار أبوالسعود بنت الصعيد من مواليد محافظة المنيا، درست اللغة العربية في كلية الآداب جامعة المنيا، لديها شغف بالقراءة والاطلاع والكتابات الشعرية.