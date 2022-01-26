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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استئناف المتهمين بالتعدى على رئيس حى عين شمس

صدى البلد

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، استئناف المتهمين بالتعدى على رئيس حى عين شمس على حكم سجنهم 7 سنوات مع الشغل . 

وأمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة المتهمين بالتعدى على رئيس حى عين شمس لمحكمة الجنح.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تلقاه قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من رئيس أحد الأحياء بالقاهرة بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي"، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين، وأسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثه عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور سائق – مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بإرتكابه الواقعة بتحريض من مقاول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين "جارى ضبطهما".

وذلك لقيام المجنى عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفى سبييل ذلك قام بمراقبته مع باقى المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالى.

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