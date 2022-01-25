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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لمنظومة التأمين الشامل..

صحة المنوفية: تدشين دورات تدريبية لمسئولي الجودة

دورات تدريبية بصحة
دورات تدريبية بصحة المنوفية

أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، بدء سلسلة من الدورات التدريبية لمسئولي الجودة بصحة المنوفية؛ استعداداً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "جودة"، أنه تم تدشين مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة لفرق الجودة بالمديرية والإدارات الطبية والمستشفيات التابعة لها بحضور الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية والدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة بالمديرية.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أن فعاليات اليوم تضمنت محاضرة بعنوان إجراءات الجراحة الآمنة ألقاها الدكتور أسامة الشلقاني ومحاضرة بعنوان معايير أمن وسلامة المريض ألقتها الدكتورة هبة حمدي .

وأكد أهمية تفعيل دور منسقي الجودة بجميع المنشآت الصحية استعداداً لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأنَّ الهدف الاساسي من تلك المبادرات التدريبية رفع كفاءة الأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد المصرية حفاظاً على أمن وسلامة المريض وارتقاءً بالمنظومة الصحي.

 

المنوفية التامين الصحي الشامل صحة المنوفية دورات تدريبية مسئولي الجودة

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