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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تاريخ حافل من الثقافة وتنمية المجتمع.. راندا رزق تُناقش كتابها التربية المسرحية بين التأويل والتأصيل

صدى البلد

تناقش الدكتورة راندا رزق، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمعة ومنسقة مبادرة مصر بلا غارمات برئاسة الجمهورية، وهي أستاذ  الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، يوم 7 فبراير 2022، كتاب التربية المسرحية بين التأويل والتأصيل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض. 
 

والدكتورة راندا رزق هي عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمعة ومنسقة مبادرة مصر بلا غارمات برئاسة الجمهورية، وهي أستاذ  الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وناشطة في المجتمع المدني وباحثة ومؤلفة للعديد من الكتب والأطروحات في مجالات الأدب والتعليم ولثقافة والمسؤولية المجتمعية للجامعات. 
 

وكانت الدكتورة راندا رزق، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي باستقالتها من الوزارة بعد مشوار طويل من العمل لدعم التنمية الاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي. 
 

وعملت أيضا كلمحق ثقافي مصري ورئيسة البعثة التعليمية بسفارة مصر لدى دولة كازاخستان ورئيس البعثة التعليمية لدول وسط آسيا حتى 2020. 
 

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وشاركت راندا رزق، في مجال الطفولة، في وضع استراتيجية أطفال الشوارع وعمالة الأطفال، وعملت أيضا مديرا إقليميا لبرنامج التعلم لحياة أفضل بالتعاون مع اليونيقام والصندوق الاجتماعي للتنمية وعضو مركز تطوير المناج والمواد التعليمية بورشة عمل مخرجات التعلم لرياض الأطفال في ضوء المهارات الحياتية والتعلم من أجل المواطنة. 
وفي مجال محو الأمية، عملت على المساهمة في حملات محو الأمية لمناصرة قضايا التعليم للجميع بالتعاون مع الشبكة العربية والإفريقية ووضع استراتيجية برنامج التعليم لحياة أفضل بالتعاون مع UNIFAM  والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصياغة استراتيجية محو أمية المرأة العربية برنامج أمي بلا أمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وغيرها. 

وفي مجال المرأة، عملت كمتحدث ومنسق يوم المرأة العربية وإعداد معرض للحرف اليدوية لأسر اللاجئين والمهارجات وتكريم عدد من نماذج المرأة ودورهم الرائد في المجتمع العربي، والمشاركة في تعزيز دور المرأة في العمل المهني والعمل العام نادي روتاري والمجلس القومي للمرأة.

 
وفي مجال المسؤولية المجتمعية، في التحضير والمشاركة في العديد من الصالونات الثقافية والندوات عبر الإنترنت مع العديد مع منظمات المجتمع المدني مثل مؤسسة مصر الخير بعنوان صالون المسؤولية الاجتماعية. 


وفي مجال التحول الرقمي، شاركت في الإعداد والمشاركة في العديد من الندوات الإلكترونية مثل المسؤولية الاجتماعية والتحول الرقمي تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتورة راندا رزق مبادرة مصر بلا غارمات معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب إقامة معرض الكتاب

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