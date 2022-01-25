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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سلاف فواخرجي: تحية لنقابة المهن التمثيلية وانتصارها لبطلة أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز
فيلم أصحاب ولا أعز

أشادت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي “إنستجرام”، بصناع فيلم أصحاب ولا أعز، كما حرصت علي دعم الفنانة منى زكي.

ونشرت سلاف فواخرجي صورة الفيلم، وعلقت كاتبة: “فيلم أصحاب ولا أعز جميل مختلف، فكر جريء وتعرية صادمة وواقعية ومؤلمة.. استمتعت به جدا.. شكرا لصناعه”.

وتابعت سلاف فواخرجي: “منى العزيزة وفي كل مرة تكونين أكثر جمالا ونضجا وابهارا، نادين لبكي العميقة الصادقة الآخاذة، دياموند بوعبود التي أعجبتني من أول ظهورها ومازالت وبقوة، جورج خباز السهل الصعب العبقري جدا وجدا وجدا، إياد نصار الحقيقي والمبهر دائما.. عادل كرم المتجدد، فؤاد يمين الذي قدم دور حساس أنسانا معه تماما الحالة الكوميدية التي أسس لها سابقا”.

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وأكملت: “المخرج وسام سميرة الذكي المبدع بجدارة، الانتاج المغامر، ولكل الفريق الذي عملوا لانجاح هذا الفيلم ، شكرا … وشكر أكبر وتحية أيضا لنقابة المهن التمثيلية في مصر والدكتور أشرف زكي وانتصارهم لفناناتهم وفنانيهم”.

وأضافت: “وكل الاحترام للوسط الفني والإعلامي المصري العريق وللأصدقاء المحبين الذي يحترمون اصدقاءهم وخياراتهم ونضجهم وابداعهم …يحيا الفن والسينما والابداع … والانتاج المغامر …ومصر والمصريين”.

وتصدر خلال الساعات الماضية عبر موقع توتير هاشتاج المهن التمثيلية، وهو الأمر ذاته مع فيلم أصحاب ولا أعز، والذى يستمر تصدره للتريند علي موقع التغريدات العالمي توتير. 

وكانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً بشأن الجدل المثار على فيلم “أصحاب ولا أعز”.

جاء البيان كالتالي: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا وأعضاء،  بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها )  والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم ''أصحاب ولا أعز ''والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى ذكي عضو النقابة ونتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها :


أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه .


ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة .


ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه .. عاشت مصر المستنيرة .. نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف ذكي"

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