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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

استخراج  2271 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ببني سويف

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف قامت بتعيين 1007 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شابان " قادرون باختلاف "  ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2698 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 1065 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و1206 شهادة قياس مستوى المهارة .

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  ديسمبر  الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 716 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 825 عامل ، كما تم التفتيش على 287 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية  والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 32 ألف جنيه ، بواقع 12 منحة مولود جديد بمبلغ 24 ألف جنيه ، ومنحتي زواج بإجمالي 6000 جنيه ، وصرف منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه ، فضلاً عن صرف 5 منح للرعاية الصحية لـ 5 عمال منهم جهاز تعويضي لعامل .

 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بني سويف قياس مستوى المهارة استخراج 2271 شهادة ترخيص مزاولة الحرفة كعب العمل تعيين 1007 شابا

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