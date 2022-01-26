مصدر بالتعليم العالي: 5 فبراير بدء القبول في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة

يترقب الطلاب فتح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، والتي من المتوقع أن تبدأ مع بداية شهر فبراير المقبل.



من جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه ليس هناك أي تغيير في الحدود الدنيا للكليات بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية ، مشبرا إلى أنه من المتوقع بدء القبول في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في يوم 5 فبراير المقبل.



وأضاف "المصدر" أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحيث تجرى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة وفق النظام الإلكتروني الموحد.

ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة :



الهندسة 70%

علوم الحاسب 65%

التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%

الفنون التطبيقية علمي - فنون علمي 63%

الطب البشري 85%

طب الأسنان 82%

العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%

الطب البيطري 75 %

العلوم الأساسية 60%

الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59%

الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%

التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%