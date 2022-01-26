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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي تحيل واقعة امتحان طالب بدلا من اللاعب مصطفى محمد للتحقيق.. الفصل النهائي والإحالة للقضاء .. العقوبة المنتظرة للاعب .. وشاب أبو النمرس يواجه الحبس 3 سنوات

صدى البلد

الفصل النهائي والإحالة للقضاء .. العقوبة المنتظرة للاعب مصطفى محمد

بديل مصطفى محمد.. ضبط خريج آداب داخل لجنة امتحان في معهد بـ الجيزة

التعليم العالي تحيل واقعة امتحان طالب بدلا من اللاعب مصطفى محمد للتحقيق

أدى الامتحان بدلا من مصطفى محمد.. شاب أبو النمرس يواجه الحبس 3 سنوات

 

أعلنت وزارة التعليم العالي، إحالة واقعة انتحال شخص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد  رسميا بالمعهد، للتحقيق.

وأكدت الوزارة  أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة ، كما  تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة.

أوضحت أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.


ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أنه سيتم التحقيق في الأمر والتأكد من حدوث الواقعة بالفعل من عدمه ومن ثم الإعلان عن التفاصيل ونتائج التحقيقات.

وأشار إلى أنه في حالة ثبوت الواقعة سيكون الفصل هو مصير اللاعب مصطفى أحمد وفق ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات بحيث يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصا بدلا منه لهذه الغاية ويحال كل منهما إلى القضاء.

تباشر الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحرياتها حول واقعة ضبط خريج جامعي أثناء تأديته الامتحان بدلا من مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الأول.

تلقى مركز أبو النمرس بلاغا من المعهد العالي بمدينة شبرامنت أفاد بضبط خريج كلية آداب حال قيامه بتأدية امتحان في الفرقة الثانية بدلا من لاعب منتخب مصر الأول مصطفى محمد.

وأشارت التحريات الأولية وأقوال الشاب المضبوط بأنه أحد أصدقاء اللاعب، وأنه كان يقوم بمساعدته بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

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الفصل النهائي والإحالة للقضاء .. العقوبة المنتظرة للاعب مصطفى محمد

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رسميا.. التعليم العالي تحيل واقعة انتحال شخص صفة مصطفى محمد للتحقيق

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التعليم العالي تحيل واقعة امتحان طالب بدلا من اللاعب مصطفى محمد للتحقيق


وفيما يلي نستعرض عقوبات انتحال الشخصية وفقا لقانون العقوبات:
عقوبة انتحال الشخصية
اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق
المادة 155
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس من 3 شهور لـ 3 سنوات.
المادة 156
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المادة 157
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
المادة 158
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
المادة 159
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

التعليم العالي مصطفي محمد وزارة التعليم العالى محافظة الجيزة

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