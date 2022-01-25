الفصل النهائي والإحالة للقضاء .. العقوبة المنتظرة للاعب مصطفى محمد

أعلنت وزارة التعليم العالي، إحالة واقعة انتحال شخص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد رسميا بالمعهد، للتحقيق.

وأكدت الوزارة أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة ، كما تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم التحقيق في الأمر والتأكد من حدوث الواقعة بالفعل من عدمه ومن ثم الإعلان عن التفاصيل ونتائج التحقيقات.

وأشار إلى انه في حالة ثبوت الواقعة سيكون الفصل هو مصير لاعب مصطى أحمد وفق ما تنص عليه المادة 93 ج بحيث يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصا بدلا منه لهذه الغاية ويحال كل منهما إلى القضاء.