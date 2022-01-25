عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفصل النهائي والإحالة للقضاء .. العقوبة المنتظرة للاعب مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلنت وزارة التعليم العالي، إحالة واقعة انتحال شخص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد  رسميا بالمعهد، للتحقيق.

وأكدت الوزارة  أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة ، كما تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة. 

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أنه سيتم التحقيق في الأمر والتأكد من حدوث الواقعة بالفعل من عدمه ومن ثم الإعلان عن التفاصيل ونتائج التحقيقات.

وأشار إلى انه في حالة ثبوت الواقعة سيكون الفصل هو مصير لاعب مصطى أحمد وفق ما تنص عليه المادة 93 ج بحيث يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصا بدلا منه لهذه الغاية ويحال كل منهما إلى القضاء.

ترشيحاتنا

حكم طهارة الماء الذي تلسمه الحائض وهل تنتقل له النجاسة.. دار الإفتاء ترد

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

الإخلاء خلال5 سنوات.. اسكان النواب توافق علي مشروع قانون الايجارالقديم لغير السكن

بريطانيا: المفاوضات النووية مع إيران تقترب من مأزق خطير

أول تعليق من الزراعة على تحديد مساحات الأرز هذا الموسم

يستجيب للعلاج.. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الشرقاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس غدًا لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

رسميا.. التعليم العالي تحيل واقعة انتحال شخص صفة مصطفى محمد للتحقيق

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

نقل مباراة مصر.. قرار عاجل من رئيس الكاف بشأن كارثة ملعب أوليمبي

الفصل النهائي والإحالة للقضاء .. العقوبة المنتظرة للاعب مصطفى محمد

قرار جمهوري بالموافقة علي تخصيص 36 جزيرة نهرية وبحرية لصالح القوات المسلحة

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مومياء حامل.. لغز اكتشاف جنين داخل جثة محنطة لأكثر من ألفي عام

تحدى الموت.. سائق يحاول الاستدارة للخلف بسيارته على منحدر جبلي ضيق|شاهد

جندي ينقذ راكبا من موت محقق تحت عجلات قطار بالهند.. فيديو

بسبب الخيانة.. امرأة هندية تقطع رأس زوجها وتحمله إلى قسم الشرطة

فيديو

منى زكي تردد دعاءً بعد الهجوم عليها.. وحقيقة اعتزال إيمي سمير غانم

فيديو جراف.. لماذا سب بايدن مراسل قناة فوكس الأمريكية

الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة

فيديو جراف.. ماذا قال مبروك عطية لمؤيدي فيلم أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ