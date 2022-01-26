قلق في بريطانيا من ظهور متحور جديد لـ كورونا

أعربت الوكالة الوطنية الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها من ظهور متحور جديد لكورونا.

وقالت الوكالة الصحية البريطانية إن الإصابات الحالية قد يكون سببها سلالة جديدة من متحور أوميكرون.

وحذر الخبراء البريطانيون من متحور جديد من فيروس كورونا وقالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي، ويمكن أن يطيل الموجة الحالية،

ووفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، أشار العلماء إلى أن عدوى كوفيد-19 بدأت في الاستقرار عند مستويات عالية مثيرة للقلق في إنجلترا.

ويستند التحذير إلى أحدث البيانات من استطلاع React في المملكة المتحدة ، والذي يُظهر انخفاض الحالات لدى البالغين ولكن في ازدياد بين الأطفال.

وبلغت معدلات العدوى ذروتها في وقت سابق من هذا الشهر، مع ما يقرب من 1 من كل 23 شخصًا يُعتقد أنهم مصابون بالفيروس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إنجلترا وويلز إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر، فقد أبلغت المملكة المتحدة عن 439 حالة وفاة يومية - وهي أعلى نسبة منذ فبراير 2021.

,تشير البيانات الأولية إلى أن المتغير الفرعي الجديد - المعروف باسم BA.2 - يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال من سلالة أوميكرون الأصلية ، BA.1.

وقالت منظمة الصحة العالمية ، في رسالة على موقعها على الإنترنت ، إنها تختلف عن البديل الأصلي في بعض الطفرات