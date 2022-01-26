أسامة الازهري ناعيا ياسر رزق: فقدنا واحدا من أهم الكتاب الصحفيين

نعى الدكتور أسامة الأزهري - الكاتبَ الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق.

وقال الأزهري، في بيان له اليوم: فقدت الصحافة المصرية قلما وواحدا من أهم الكتاب الصحفيين الذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، ورمزا وطنيا شارك في نشر الوعي والتنوير بين ابناء الوطن.

وتوجه الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ، قائلًا أننا فقدنا قيمة وقامة صحفية وإنسانية كبيرة ، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية خالص الصبر والسلوان.

كما توجه وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الكاتب الكبير ولمؤسسة أخبار اليوم، وللهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه ، سائلًا الله العلي العظيم أن يخلفهم فيه خيرًا.