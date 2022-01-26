مصطفى عرفة يشارك فى العرض المسرحي "الساحر الشقي"

يشارك الفنان الشاب مصطفى عرفة في العرض المسرحي "الساحر الشقي"، الذي يجوب مسارح قصور الثقافة بالمحافظات المختلفة، ضمن فعاليات القوافل الثقافية التي يتم تنظيمها، لنشر المعرفة ورفع الوعي، ونشر البهجة بين المواطنين.

ويلعب مصطفى عرفة دور ساحر في العرض المسرحي، الذي يشارك فيه مجموعة من شباب مبادرة ابدا حلمك، التي كشفت عن العديد من المواهب الشابة، في مجال التمثيل، والإخراج، والكتابة المسرحية.

والعرض من تأليف ورشة للكتابة المسرحية، نظمتها قصور الثقافة، ضمن مبادراته الثقافية، في قرى المحافظات، ومن المقرر أن يتم إجراء بروفاته خلال الأيام المقبلة، ليعرض في عدد من المسارح المتنقلة.