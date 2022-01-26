العراق الأعلى تليها السعودية.. تباين عدد إصابات كورونا اليومية في الدول العربية

سجل عدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، تباينًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي السعودية، سجّلت وزارة الصحة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4526 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 5772 حالة، بينما سجّلت 3 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 666 ألفًا و259 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 617 ألفًا و114 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8927 وفاة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2245 إصابة جديدة فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في ليبيا إلى 413 ألفًا و66 حالة.

وأفاد المركز في بيان اليوم بتسجيل 569 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 389 ألفًا و620 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 17 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 5967 حالة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة، موضحة أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت إلى 57648 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 934 وفاة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 833 ألفًا و201 حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 1201 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 771 ألفًا و624 حالة، بينما سجلت 4 حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 2228 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة في بيان أنها سجلت 8107 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3154 شخصًا للشفاء.

وأفادت الوزارة بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة بكورونا في عموم محافظات البلاد.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا في العراق إلى مليونين و175 ألفًا و793 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 24 ألفًا و319 حالة وفاة.