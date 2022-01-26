بعد استسلام عناصر داعش.. قسد تسيطر بشكل كامل على سجن غويران بسوريا

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت بشكل كامل على سجن غويران في محافظة الحسكة، وذلك بعد استسلام عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحي تنظيم داعش الذين كانوا رافضين الاستسلام والمتحصنين ضمن قبو بسجن غويران بمدينة الحسكة، استسلموا بعد أن دفعهم الجوع إلى ذلك، إلا أن ذلك لا يعني السيطرة الكاملة على سجن غويران/الصناعة.

وأضافت المصادر أن هناك أقسام بالسجن لم يتم تمشيطها حتى اللحظة، قد تكون تضم خلايا وسجناء تابعين للتنظيم، وسط سماع أصوات إطلاق بين الحين والآخر.

ويأتي إعلان “السيطرة الكاملة” على السجن بالتزامن مع الذكرى السابعة لمعركة تحرير عين العرب/كوباني.

وكات قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أعلنت اليوم الأربعاء، عن اعتقال 1000 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سجن الصناعة بمحافظة الحسكة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان اليوم الأربعاء: "نجحت قواتنا خلال عمليات أمنية وعسكرية دقيقة نفذتها خلال الأيام الماضية من ضبط الأوضاع الأمنية الخطيرة في القسم الأكبر في سجن الصناعة بالحسكة والتي تسبب بها هجوم داعش الإرهابي عليه وبمحيطه".

وأضافت "تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على المزيد من العناصر الإرهابية التي هاجمت السجن وفرض الاستسلام على عناصر أخرى شاركت في عمليات الاستعصاء المرافقة مع الهجوم".

ولفتت إلى أن عدد العناصر الإرهابية التي استسلمت لها بلغت 1000 مرتزق، حيث لا تزال حملة عمليات قسد الأمنية مستمرة للسيطرة على السجن بشكل كامل.