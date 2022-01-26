يعد حمص الشام مشروب شتوي يعشقه الكثير وتقدمه الكثير من ربات المنزل بطرق مختلفة ولكن نقدم لكي اليوم طريقة عمل حمص الشام زي المحلات.

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

مكونات

400 جرام حمص مجفف

4 فصوص ثوم كامل

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون أقل أو أكثر حسب الرغبة

1 كوب بيوريه طماطم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

مسحوق الفلفل الحار اختياري

ملح

تعليمات عن طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

ضع الحمص المجفف في وعاء كبير وقم بتغطيته بكمية كبيرة من الماء.

غطي الوعاء واتركيه ينقع طوال الليل (لمدة 6 ساعات على الأقل) في درجة حرارة الغرفة. ثم اشطف الحمص وصفيه.

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

في قدر كبير وعلى نار متوسطة ، أضيفي الحمص وغطيه بالماء حتى يصل ارتفاعه إلى حوالي 10 سم فوق مستوى الحمص.

يُغلى المزيج ثم يُضاف معجون الطماطم ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.

يُضاف فصوص الثوم ومعجون الطماطم ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق إضافية حتى ينضج الثوم والحمص.

في هذه المرحلة ، يجب تغطية الحمص بكمية كافية من المرق لتقديمه ، وإذا لم يكن كذلك ، أضف 1-2 كوب من الماء الساخن حسب الحاجة إلى القدر. يضاف الكمون ويتبل بالملح

قدميها ساخنة على البخار مع الليمون والكمون والفلفل الحار.

يمكن تخصيص كمياتها حسب الذوق.

يمكن وضع الشطة والكمون عند الرغبة في طلب حمص الشام الحار .