كوت ديفوار وش السعد لمنتخب مصر لحصد النجمة الثامنة للأميرة السمراء

واصل منتخب مصر تفوقه على نظيره منتخب كوت ديفوار، بعد الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (5-4) في كأس أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ8 بالبطولة الأفريقية، ليلتقي بمنتخب المغرب.

وبعد غياب 14 عاما عن آخر مواجهة بينهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية، واصل المنتخب الوطني تفوقه على كوت ديفوار.

وواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار، في 10 مواجهات سابقة ببطولة كأس أمم أفريقيا، قبل مواجهة اليوم.

عرفت مواجهات منتخب مصر أمام كوت ديفوار، تفوق الفراعنة في 9 مواجهات سابقة، بينما فاز منتخب ساحل العاج في مواجهة وحيدة.

وفاز منتخب مصر في نسخ (1970، 1974، 1980، 1984، 1986، 2006، 2008، 2010).بينما فاز منتخب كوت ديفوار على منتخب الفراعنة، في نسخة وحيدة وهي نسخة 1990 بنتيجة (3-1).

وحقق المنتخب المصري الفوز على كوت ديفوار، في مواجهتين سابقتين بركلات الجزاء الترجيحية، حيث تفوق منتخب مصر في نسخة 1998 بنتيحة (5-4)، وفي نسخة 2006 بنتيجة (4-2) وتوج وقتها المنتخب المصري بالبطولة.