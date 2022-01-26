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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر ريان: الفرص الضائعة في مباراة مصر وكوت ديفوار شيء صحي |فيديو

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

قال الكابتن ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الفرص التي ضاعت اليوم في مباراة المنتخب المصري مع كوت ديفوار شيء جيد وشيء صحي بلغة الكرة ، مشيرا إلي أن التوفيق وعدم التوفيق في الكرة شيء رئيسي.

واضاف ياسر ريان خلال لقائه في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن اللاعب محمد  النني من العناصر الرئيسية التي يجب أن تتواجد في تشكيل المنتخب الوطني ، مشيرا إلي أن ضياع الفرص في المباراة اليوم يؤكد أن منتخبنا كان الأقوى علي مستوي الهجوم ، ومواجهة المغرب ليست سهلة ونتمنى أن يتخطاها المنتخب ليقترب من الفوز بالبطولة والتركيز هو طريق الفوز.

ومن جانبه أوضح طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، إنه يعتبر أن فوز منتخب مصر اليوم علي كوت ديفوار “ انتفاضة ”.

مؤكدا أن اكثر شيء تحسن اليوم في أداء المنتخب اللعب الجماعي وتفليل المساحات علي الخصم كان في غاية التميز وهذا لان فرقة كوت ديفوار  شرسة .

وتابع طارق السيد ، إن مصر قامت اليوم بعمل مباراة تكتيكية من الطراز الأول بالنسبة إلي المدير الفني كيروش.

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