ياسر ريان: الفرص الضائعة في مباراة مصر وكوت ديفوار شيء صحي |فيديو

قال الكابتن ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الفرص التي ضاعت اليوم في مباراة المنتخب المصري مع كوت ديفوار شيء جيد وشيء صحي بلغة الكرة ، مشيرا إلي أن التوفيق وعدم التوفيق في الكرة شيء رئيسي.

واضاف ياسر ريان خلال لقائه في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن اللاعب محمد النني من العناصر الرئيسية التي يجب أن تتواجد في تشكيل المنتخب الوطني ، مشيرا إلي أن ضياع الفرص في المباراة اليوم يؤكد أن منتخبنا كان الأقوى علي مستوي الهجوم ، ومواجهة المغرب ليست سهلة ونتمنى أن يتخطاها المنتخب ليقترب من الفوز بالبطولة والتركيز هو طريق الفوز.

ومن جانبه أوضح طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، إنه يعتبر أن فوز منتخب مصر اليوم علي كوت ديفوار “ انتفاضة ”.

مؤكدا أن اكثر شيء تحسن اليوم في أداء المنتخب اللعب الجماعي وتفليل المساحات علي الخصم كان في غاية التميز وهذا لان فرقة كوت ديفوار شرسة .

وتابع طارق السيد ، إن مصر قامت اليوم بعمل مباراة تكتيكية من الطراز الأول بالنسبة إلي المدير الفني كيروش.