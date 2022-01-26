غينيا الاستوائية تُقصي مالي من كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح

تأهل منتخب غينيا الإستوائية لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بفوزه على مالي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

الشوط الأول شهد سيطرة مالية دون تهديد حقيقي على مرمى غينيا الاستوائية.

وكانت أبرز أحداث الشوط الأول احتساب الحكم بكاري جاساما ركلة جزاء لـ مالي في الدقيقة 41 بداعي قيام ميراندا بخطأ، لكن تقنية الفيديو لغت احتسابها.

وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة المالية دون تهديد أيضًا على أي من المرميين، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، شارك أليو ديانج لاعب النادي الأهلي مع المنتخب المالي كبديل لزميله أمادو هايدارا في الدقيقة 108.

ديانج شكل خطورة على مرمى غينيا الإستوائية باختراقه الدفاع من الجهة اليمنى، لكن تمريرته تم اعتراضها بواسطة أحد المدافعين في الدقيقة 113، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتجه المنتخبات لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، أهدر إيميليو الركلة الأولى لـ غينيا الإستوائية، فيما سجل أداما تراوري الركلة الأولى لـ مالي.

وسجل روبين بيليما أول أهداف غينيا الإستوائية من ثاني ركلات الترجيح، بينما سجل دجينيبو الركلة الثانية لـ مالي.

وأحرز كارلوس أكابو ثاني أهداف غينيا الإستوائية من ثالث ركلة، فيما تصدى أوونو للركلة الثالثة لمالي عن طريق ماساديو هايدارا

وسجل بويا الركلة الرابعة لـ غينيا الإستوائية، فيما أهدر تراوري الركلة الرابعة لمالي.

وتصدى مونكورو حارس مرمى مالي للركلة الخامسة لغينيا الإستوائية من جانيت، وسجل البلال توريه خامس ركلات مالي.

وسجل ساؤول كوكو الركلة السادسة لـ غينيا الإستوائية، وأحرز أليو ديانج لاعب الأهلي سادس ركلات مالي.

وأحزر إيفان سلفادور الركلة السابعة لـ غينيا الإستوائية، أعقبه محمد كامارا بالتسجيل لـ مالي.

وسجل سانتياجو إينيمي الركلة الثامنة لغينيا الإستوائية، فيما تصدى أوونو لتسديدة ساكو، ليتأهل بمنتخب بلاده للدور المقبل.

وبذلك ضرب منتخب غينيا الإستوائية موعدًا مع السنغال في دور ربع النهائي، يوم الأحد المقبل.

تشكيل مالي

تشكيل مالي بحسب ما أعلن محمد ماجاسوبا مدرب المنتخب، ضم كلا من:

في حراسة المرمى: مونكورو



خط الدفاع: تراوري - ساكو - كوياتي - هايدارا



خط الوسط: هايدارا - كامارا - بيسوما



خط الهجوم:تراوري - كوني - دومبيا

تشكيل غينيا الإستوائية

وضم تشكيل غينيا الإستوائية كلا من:

في حراسة المرمى: أوونو



خط الدفاع: أكابو - اوبيانج - كوكو - ندونج



خط الوسط :ماشين - جانيت - سلفادور - بيكورو - ميراندا

خط الهجوم: هانزا