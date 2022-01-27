جعفر: كيروش بدأ يفهم الكرة الإفريقية وصلاح قائد حقيقي

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومصر السابق، أن المنتخب الوطني أدى أداءً جيدًا أمام كوت ديفوار واستطاع التأهل لدور ال٨، والمباراة جيدة من جميع الجوانب الفنية والمعنوية وجاهزية اللاعبين.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس": "لاعبي المنتخب تحملوا المسئولية أمام كوت ديفوار، وهذه روح المنتخب المصري، وعجبتي حوار اللاعبين مع بعضهم في ضربات الجزاء".

وتابع: "محمد صلاح في مباراة كوت ديفوار كان قائد حقيقي في الملعب و عجبني حواره في فقرة ضربات الجزاء مع زملائه وكان له دورًا ومنح اللاعبين الثقة، وهذا هو الاحتراف وتألق لاعبي الفراعنة في ضربات الجزاء امر يدرس" .

وواصل: "كيروش بدأ يفهم الكرة الافريقية وعدل من طريقته بعد اقتناع اللاعبين به، و تعرضنا لانخفاض اللياقة البدنية لكن خبرات صلاح وحجازي ساعدتنا في المباراة، وعمر مرموش تعامل مع الكرة بالسهل وظهر بشكل أفضل من السابق، وتريزيجية يحتاج بعض الوقت لاستعادة مستواه الفني وهو لاعب منضبط".

وأكمل: " المباراة كانت جيدة من جميع النواحي المعنوية والفنية وجميع اللاعيبن كانت على قدر المسئولية في الملعب، واللاعيبن شرفت المصريين وكان لديهم الدافع المعنوي لإثبات وجودهم في البطولة".

وأوضح: "البطل سيظهر في البطولة ومنتخبنا قادر على حصد اللقب، ومباراة المنتخب أمام المغرب المقرر لها الأحد المقبل صعبة، لكن طريقة لعب وأداء المغرب مشابه لطريقة لعب منتخب مصر ومنتخب