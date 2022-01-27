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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يتعاقد مع مروان حمدي هداف نادي القناة

مروان حمدي
مروان حمدي

أتم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع مروان حمدي مهاجم وهداف نادي القناة حتى نهاية 2026، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بعد موافقة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

ورحبت اللجنة الفنية التي يترأسها حماده المصري بضم المهاجم الشاب مواليد 2001 في ظل المستوي المميز الذي قدمه بصفوف فريقه وأيضا مع منتخبات مصر.

وجاء إنضمام اللاعب في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط الناديين، وفي إطار الدعم المقدم من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذي أكد علي أهمية تسهيل كافة الأمور التي تسهم في تدعيم النادي الإسماعيلي بإعتباره الشقيق الأكبر لفريق القناة وسعيًا لعودته سريعًا لمكانته الطبيعية بين أندية القمة.

وتلقي اللاعب أكثر من عرضا للرحيل عن فريقه إلا أن رغبته للإنضمام واللعب بقميص النادي الإسماعيلي حسمت الأمور لصالح الدراويش في ظل جماهيريته العريضة.

ووقع اللاعب على عقود إنضمام لصفوف الفريق بعد اجتيازه الاختبار الطبي بنجاح والذي أثبت عدم تعرضه لآي إصابات عضلية.

وأصبح المهاجم الشاب هو خامس صفقات الإسماعيلى بعد ضم كل من البوليفيي كارميلو ألجاراناز لجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فرناندو.

الاسماعيلي الدراويش نادي الإسماعيلي النادي الاسماعيلي الكومي

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