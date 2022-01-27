إلهام شاهين تنعى ياسر رزق: سنفتقد قلمه الحر الوطني الشريف

نعت الفنانة الهام شاهين، الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، الذي وافته المنية عن عمر57 عاما، أثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الله يرحم الكاتب الكبير أ. ياسر رزق .. آخر يوم قابلته فيه الأسبوع الماضي فى حفل توقيع كتابه سنوات الخماسين .. سمعت منه كلام عظيم و كتبلى أجمل إهداء .. سنفتقد قلمه الحر الوطنى الشريف المتحضر .. شخصيه نادرة .. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنه يارب".

وتوفي صباح الأربعاء، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” السابق عن عمر ناهز الـ 57 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ولد ياسر رزق في محافظة الإسماعيلية عام 1965، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1986.



ويعد الراحل ياسر رزق من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي وصدر له قبل وفاته بأيام كتاب “سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص” والذي يتضمن رصدًا دقيقًا وموضوعيًا لأحداث حقبة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، ومعلومات ومواقف يُكشف عنها للمرة الأولى ويرويها الكاتب من موقع الشاهد بحكم عمله الصحفي وقربه وصلاته الوثيقة بدوائر صناعة القرار إبان تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.