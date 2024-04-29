رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على المرضى الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة.. صور

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، المستشفى الجامعي للاطمئنان على صحة المرضى من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.

جاء بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام المستشفيات الجامعية.

وأكد د. دسوقي على حرص الجامعة على تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى الفلسطينيين، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم.

كما وجه بتقديم الدعم النفسي للمرضى وذويهم، وتوفير سبل الراحة لهم خلال فترة تواجدهم في مصر.

وأوضح د. دسوقي أن استقبال المرضى الفلسطينيين يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

ومن جانبه، أعرب المرضى الفلسطينيون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية، ولجامعة كفر الشيخ على حسن الرعاية التي يلقونها.

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