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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و 519 ألفاً و 220 جنيها كرعاية إجتماعية لـ 3011 عامل غير منتظم  ، وصرف 14 ألفاً و 336 جنيها رعاية صحية لـ 247 عامل ، فضلاً عن تسجيل 150 عاملاً جديد بالمنظومة.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن المديرية قامت بتعيين 556 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1785 من راغبي عمل منهم 20 من ذوي القدرات ، فضلا عن استخراج 643  شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية  - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  ديسمبر  الماضي-  إن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 269 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة ،  فضلاً عن عمل 12 حملة تفتيشية  ، كما تلقت  24 شكوى عمالية ، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 3 منها للقضاء ، وحفظ 8 شكاوي ، وتبقي 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 7 ندوات توعية للعمال .

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 123 منشأة ، وأسفر عن تحرير 27 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 5 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد  .

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مديرية القوى العاملة الفيوم وزير القوى العاملة حمد سعفان العمالة غير المنتظمة صرف 1 5 مليون جنيه تعيين 556 شابا القطاع الخاص والاستثماري كعب العمل

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